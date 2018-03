Dit is de reden waarom je een zak chips altijd helemaal leeg wilt eten

Wanneer je op de bank zit met een zak chips verdien je een lintje als je deze weg kunt leggen als je ‘slechts’ de helft op hebt gegeten. Veel mensen lukt dat niet, maar er is een reden waarom we die zak chips altijd helemaal leeg willen eten.

Je leest het goed: het ligt dus niet aan jou. Het is je maag die de boel aan het verstoren is. Doordat je niet veel kauwt op chips, gaat het signaal dat je eet niet naar je hersenen. Daardoor krijg je minder snel het gevoel dat je vol zit en kun je dus dooreten tot die zak leeg is. Daar komt ook nog eens bij kijken dat chips lekker krokant is en dat valt bij veel mensen ook in de smaak. Hoe meer crunch, hoe meer we er van willen eten.

Smaken

Er is al vaak onderzoek gedaan naar welk soort eten we lekker vinden. Zout, suiker en vet (goh, verrassend) zouden drie van die ingrediënten zijn die we lekker vinden. Laten al die drie dingen nou net in chips te vinden zijn. Je kunt er niets aan doen, écht niet.

Bron: Cosmopolitan.com. Beeld: iStock.