Oef: we zakken massaal voor ons 'alcoholexamen'

Bestaat er een link tussen alcoholgebruik en dementie? En heb je een groter risico op borstkanker als je regelmatig alcohol drinkt? Weet jij het antwoord op deze vragen? Een groot deel van de Nederlanders scoort helaas flink beroerd op het ‘alcoholexamen’.

Dat blijkt uit een peiling van het ministerie van Volksgezondheid en het Trimbos-instituut. Meer dan de helft van de deelnemers scoort een onvoldoende op de test met vragen over de schadelijke effecten van alcohol op je gezondheid.

Gezakt

Over het algemeen onderschatten we dus onze kennis over de gezondheidsrisico’s van alcohol. Een uitzondering daarop? Dat zijn de negatieve gevolgen van drank voor je lever. Gelukkig weet bijna 90% dat. Maar bijvoorbeeld nog geen derde van de deelnemers weet dat de Gezondheidsraad adviseert om geen alcohol, of in elk geval niet meer dan 1 glas alcohol per dag te drinken.

Ben je benieuwd hoe het met jouw kennis over de risico’s van alcohol gesteld is? Dan kun je natuurlijk ook zelf het ‘alcoholexamen‘ afleggen. En wil je na alle decemberborrels de drank een maand laten staan? Meld je dan aan op IkPas.nl en doe met duizenden anderen mee aan Dry January.

Bron: NRC. Beeld: iStock