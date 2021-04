Zalm ontdooien: op deze manieren gaat dat prima lukken

Het is altijd slim om een lekker stuk zalm in de vriezer te hebben. Deze vissoort past namelijk goed bij ieder gerecht: heerlijk door de pasta, bij wat gebakken aardappels of door een Aziatisch gerecht. De zalm ontdooien zal prima lukken dankzij onderstaande tips.

Zalm is een vette vissoort en daarom minder lang houdbaar dan magere vissoorten als kabeljauw of mosselen. Je kunt zalm zo’n drie maanden goed houden in de vriezer en maximaal drie dagen in de koelkast nadat je ‘m hebt ontdooid.

Diepvries zalm

Vette vis bevat veel vitamines en mineralen en om die te behouden, kun je de vis het beste in een afgesloten plastic zak doen als je de vis gaat ontdooien. Zo kan er geen water bij komen. Leg de zak met zalm vervolgens in een bak met koud water en na ongeveer een uur is de vis klaar voor bereiding. Je kunt de vis beter niet ontdooien in de magnetron.