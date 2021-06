Zalm op de bbq: de do’s, dont’s en lekkerste recepten op een rij

Het is alweer een tijd lekker zomerweer in Nederland en wat past er nou beter bij de zomer dan lekker barbecueën? Eén van onze favorieten daarbij is het bereiden van zalm op de bbq. Maar hoe doe je dat nou het beste?

Zalm zit boordevol gezonde vetten en is heerlijk als hij lichtgerookt van de bbq komt. In dit artikel geven we tips voor het bereiden van zalm op de bbq, recepten voor homemade marinade en meer.

Advertentie

Zalm op de bbq: in papier of in folie?

Vaak als je zalm op de bbq wil bereiden vraag je je als eerste af hóe je dat gaat doen: in bakpapier, in folie, of op de huid van de zalm zelf? Geheimpje van de chef: het kan allemaal, maar in folie is het lekkerst. Als je de zalm op de bbq bereidt in papier of aluminiumfolie heet dat geheel toepasselijk en papillote, Frans voor ‘in folie’.

Het leuke van de zalm op de bbq en papillote bereiden is dat je in zo’n pakketje dat je vouwt van het bakpapier of folie van alles kan toevoegen wat je lekker vindt. Denk daarbij aan verschillende soorten groente, verse kruiden of lekkere oliën. Geliefde combinaties zijn zalm met tomaatjes, courgettes, venkel of paprika in een pakketje gevouwen met knoflookolie en citroenrasp. De zoute zalm in combinatie met het zoete en frisse van de groentes en kruiden is super!

Zelf zalmspiesen maken

Ook altijd goed: het bakken van spiesjes met zalm op de bbq. Spiesjes geven wat ons betreft het echte bbq-gevoel en ze zijn leuk om in elkaar te zetten. Neem een zalmmoot, snijd die in kleine stukjes van ongeveer drie bij drie centimeter en marineer ze in één van de marinades die we verderop in dit artikel behandelen. Rijg de stukken daarna om en om met verse groente op een stokje en bak in de zalm op de bbq in aluminiumfolie.

Een hele zalm op de bbq

Wil je echt de show stelen op je eerstvolgende bbq? Haal dan bij de visboer een hele, schoongemaakte zalm. Bestrijk hem met marinade of gewoon met olie, zout en peper en bak hem als geheel ingepakt in folie op de bbq. Als je hem na het bakken op een mooie plank serveert met wat verse groente heb je gegarandeerd een eyecatcher op tafel staan.

Marinades

Zalm kun je het beste een half uur tot een uur voordat je hem gaat bakken marineren. Maak de marinade klaar, wrijf de zalm ermee in en laat de zalm daarna afgedekt een half uur tot een uur in de koelkast staan. Daarna kan de zalm op de bbq.

Door naar de recepten voor marinades voor zalm op de bbq:

Italiaans: balsamico-honingmarinade. Meng hiervoor 2 eetlepels olijfolie, 2 eetlepels balsamicoazijn, 1 eetlepel honing en een theelepel oregano door elkaar. Heerlijk zoet en met een scheutje Italië! Japans: soja-marinade. Meng hiervoor een erwtje wasabi, 6 eetlepels sojasaus, wat geraspte gember, knoflook en een theelepel honing. Lekker zoutig en een beetje pittig. Nederlands en zomers: sinaasappelmarinade. Meng hiervoor een eetlepel citroensap met een eetlepel sinaasappelsap, een theelepel fijn gehakte peterselie en een theelepel fijn gehakte munt. Roer er wat chilivlokken door voor wat pit. Superfris!

Houtsnippers

Een andere goede tip voor zalm op de bbq is het gebruiken van bepaalde soorten houtsnippers aan de kolen. Iedere soort houtsnipper zorgt voor een lekker rokerige smaak, maar geen enkele boomsoort smaakt hetzelfde. Cederhout geeft bijvoorbeeld een volle, rokerige smaak af terwijl hout van fruitbomen vaak een wat subtielere smaak geeft. Probeer het eens uit en proef de verschillen!

Wanneer is de zalm op de bbq gaar?

Het beste kun je tijdens het bakken van de zalm op de bbq de temperatuur van de zalm meten met een kernthermometer. Zo’n thermometer steek je in het binnenste van de zalm om te meten hoe heet hij is. Bij ongeveer 55 graden is-ie top en je weet dat de zalm klaar is als hij mooi lichtroze is gekleurd.

Let op dat je hem van de bbq afhaalt voordat hij wit gaat kleuren! Als je hem zo lang bakt dat hij wit wordt kan de zalm straks wat droger zijn dan je zou willen.

Eet smakelijk!

Bekijk deze video voor meer tips voor de perfecte vis van de bbq:

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron: Culy.nl, Libelle Lekker BE, Rookplankje.nl, Freshlyfish.nl, Lekkertafelen.nl. Beeld: Getty Images