Zelf cookie dough maken? Ben & Jerry’s deelt hét recept

Tijdens het bakken van koekjes is het verleidelijk om ook wat koekjesdeeg te snoepen. Voor iedereen die hier dol op is, deelt Ben & Jerry’s hét recept voor eetbare cookie dough.

Chocolate chip cookie dough is de populairste ijssmaak van Ben & Jerry’s. Dit komt voornamelijk door de stukjes koekjesdeeg die erin zijn verwerkt.

Rauw

Mocht je zelf tijdens het bakken je vinger door de kom laten glijden, pas dan op. Het kan best gevaarlijk zijn zomaar koekjesdeeg te eten, aangezien het rauw is. Rauwe eieren kunnen salmonella met zich meegedragen en in ongebakken bloem kan E.coli zitten.

Daarom deelt de ijsfabrikant het recept om zelf veilige cookie dough te maken en het is vrij simpel:

Ingrediënten

8 eetlepels ongezouten boter (op kamertemperatuur)

130 gram bruine suiker

2 eetlepels volle room

1 theelepel vanille-extract

1/2 theelepel zout

130 gram bloem

65 gram chocoladestukjes

Het stappenplan

1. Zet de oven op 80 graden Celsius en laat eerst de bloem ongeveer 10 minuten bakken, zodat alle bacteriën worden gedood. Sla deze stap niet over, want onbehandeld meel kan veel bacteriën bevatten en is daardoor niet veilig om te eten.

2. Meng daarna de boter en de bruine suiker met een handmixer of in een keukenmachine tot een luchtige massa. Voeg daarna het room, het zout en de vanille toe.

3. Als alles goed is gemengd, kun je de bloem erbij doen. En voeg als laatste de chocoladestukjes toe.

4. Maak er bolletjes van met een ijsschep of lepel. Bewaar het koekjesdeeg in een luchtdichte verpakking in de koelkast.

Bron: Ben & Jerry’s. Beeld: iStock