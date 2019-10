Voor de regenachtige dag: zo maak je zelf zo'n pumpkin spice latte

De regenachtige dagen brengen is héél fijns met zich mee: ongegeneerd pumpkin spice lattes drinken. Je weet wel, van die kruidige koffie’s waar je heerlijk mee kunt opwarmen. En die er nog gezellig uitzien ook.

Dat kun je doen bij een koffietentje, maar het fijne is nu net om lekker binnen te blijven en niet door de regen te hoeven. Gelukkig kun je ‘m ook prima zelf maken. En mocht je het fijn vinden: het recept is nog vegan ook.

Ingrediënten

Voor één grote kop pumpkin spice latte heb je nodig:

1 theelepel pumpkin spice of speculaaskruiden + extra voor garnering

1/2 theelepel vanille extract

2 eetlepel pompoenpuree (zelf gemaakt of kant-en-klaar)

1 kopje espresso

200 ml amandel- of hazelnootmelk

Optioneel: half blikje gekoelde kokosmelk

Zo flans je het in elkaar

In veel gevallen wordt er slagroom gebruikt, maar bij dit recept optioneel kokosmelk. Gebruik je kokosmelk, schap dan de room in een mengkom. Het waterige gedeelte heb je niet nodig voor het recept, maar kun je wel goed bewaren voor een ander gerecht natuurlijk. Klop vervolgens de kokosroom met een mixer of garde stijf en zet het in de koelkast. Meng de kruiden, vanille en pompoenpuree. Voeg daarna de espresso toe, de kokosmelk en het pompoenmengsel en doe het in een kop. Verwarm daarna de amandel- of hazelmelk en klop het op met een melkschuimer of garde. Giet het daarna op het mengsel in de kop en garneer het met wat extra kruiden. Jammie!

De Amerikaanse trend op koffiegebied heeft er de laatste jaren veel fans bij gekregen in Europa, en dat snappen wij wel. Dat wordt lekker wegkruipen op de bank en genieten van het moois dat de herfst te bieden heeft.

Bron: Womenshealth. Beeld: iStock