Budget bakken: zó maak je zelf een flinke voorraad vanille-extract

Vanille is een ingrediënt dat je voor héél veel zoete recepten nodig hebt. Bak jij ook regelmatig met vanille? Dan kan het heel veel geld schelen om zelf een flinke voorraad vanille-extract te maken.

Veel mensen verwarren vanille-extract met de vanille-aroma die je in bijna alle supermarkten kunt kopen. Strafpunten van de professionele bakkers, want dit is absoluut niet hetzelfde. Vanille-aroma wordt gemaakt van vanilline, een synthetische smaakstof met een vanillesmaak en geur. Dat is dus eigenlijk helemaal geen echte vanille, maar daarmee wel een stuk goedkoper. Vanille-extract wordt gemaakt van echte vanillestokjes en alcohol. Omdat daar echte vanille voor wordt gemaakt, is dit vaak een stuk duurder maar dus wel echt veel lekkerder.

Advertentie

Zelf vanille-extract maken

Vanille blijft een prijzig ingrediënt, maar toch kan het flink lonen (lees: tientallen euro’s) om vanille-extract zelf te maken in plaats van steeds in de winkel een flesje te kopen. Het is namelijk heel makkelijk. Om dit zelf te maken heb je alleen een aantal (goede kwaliteit) vanillestokjes en een fles (goedkope) wodka nodig. En een hoop geduld, dat wel.