Met deze 3 tips wordt je zelfgemaakte guacamole nooit meer bruin

Het is een klacht van vele keukenprinsessen: nadat je eigenhandig een heerlijke guacamole voor bij de tortillachips hebt gemaakt, wordt de dip binnen de kortste keren bruin. En dat staat niet écht gezellig op de tafel. Gelukkig is dit vanaf nu verleden tijd, want de oplossing is dichterbij dan je denkt. En simpeler, dat ook.

Met deze 3 tips wordt jouw guacamole nooit meer bruin.

Advertentie

Zuivel

Je verwacht misschien dat het averechts werkt om zuivel toe te voegen aan je dip. Het klinkt misschien niet zo smakelijk, maar het is een goede manier om je guacamole een stuk langer vers te houden. En dat niet alleen, de zuivel in je spread maakt het ook nog eens een tikkeltje smeuïger. Een echte win winsituatie, dus. Een flinke dot zure room, kwark of wat yoghurt volstaat al.