Zo herken je de verborgen suikers in mueslirepen

Het is geen geheim dat er suikers en kunstmatige ingrediënten in mueslirepen zitten. Wat niet iedereen weet, is dat suikers vaak onder een andere naam op de ingrediëntenlijst staan.

Mueslirepen worden gezien als het ideale tussendoortjes. Ze zijn voorverpakt, licht van gewicht en vullen goed. Het is niet altijd de gezondste optie, want in sommige mueslirepen zitten meer calorieën dan in een KitKat. Voedingsdeskundige Pauline Maas-Bulk vertelt dat veel suikers omschreven staan onder ‘schuilnamen’ zodat de repen gezond lijken en er minder snel alarmbellen afgaan bij consumenten. “Mueslirepen moet je eigenlijk zien als een koekje of snoepje. Niet als een gezond tussendoortje. Zelfs de momenteel populaire repen op basis van fruit zijn vaak slecht. Daarbij wordt enkel het suiker van hele zoeten vruchten toegevoegd.”

