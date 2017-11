Zó houd je je snijplank schoon en gaat hij langer mee

Kip, groenten, kruiden, vlees… Het vuil en de bacteriën van voedsel dat je snijdt, kunnen in de snijsporen in je snijplank gaan zitten. Zo nu en dan hebben deze dan ook een grondige schoonmaak nodig. Met deze tips worden ze weer goed schoon én gaan ze langer mee.

Afwasmiddel

Water en afwasmiddel kunnen de vezeltjes van houten snijplanken laten openkomen. Laat ze daarom liever niet weken in water en stop ze zeker nooit in de vaatwasser, maar spoel ze onder de kraan schoon. Plastic snijplanken mogen natuurlijk wel in de vaatwasser, op de hoogst mogelijke temperatuur.

Azijn en bleekwater

Om snijplanken goed schoon te houden kun je ze best, naast de gewone afwasbeurten, eens in de zoveel tijd grondig ontsmetten. Dat doe je door houten planken af te nemen met azijn en door plastic planken een uurtje in een bak met verdund bleekwater te leggen.

Scrub it off

Moeten er ook vlekken en geurtjes verwijderd worden, dan kun je zowel houten als plastic planken een scrubbeurt geven met grof zout en een halve citroen. Het zuur van de citroen doodt bacteriën en het zout neemt geuren en vlekken op. Of bestrooi je planken met een laagje baksoda en verstuif er wat azijn over. Een vijftal minuutjes laten bubbelen, afspoelen en klaar.

Bescherming

Een houten plank kun je na dit proces het best even insmeren met walnoot-, lijnzaad- of minerale olie. De olie vormt een beschermlaagje, zodat je nog langer plezier hebt van je plank.

BEKIJK OOK: Veilig koken: zo glijdt een snijplank niet meer weg



Bron: Libellelekker.be. Beeld: iStock