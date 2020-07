Zo kun je zelf een frosé maken zonder een blender

Je kunt het je misschien moeilijk voorstellen als je nu naar buiten kijkt, maar er komt écht mooier weer aan. En wat is er nu lekkerder dan straks op het strand te zitten met een heerlijk ijskoud drankje?

Daarom hier een recept voor een frosé waarbij je geen blender nodig hebt!

Een frosé is eigenlijk niets meer en minder dan een ijskoude rosé. Het is soort slush puppy, maar dan voor volwassenen. Als je graag rosé drinkt, dan ga je de frosé zeker lekker vinden! Nu kun je dit drankje dus alleen ijskoud drinken, wat het natuurlijk lastig maakt om zoiets mee te nemen naar het strand. Toch kan dit wel degelijk, mits je de juiste spullen gebruikt.

Dít heb je nodig

Wat je namelijk nodig hebt, zijn een paar ziplock-zakjes. Hierdoor kun je het drankje heel gemakkelijk meenemen zonder te knoeien. Sterker nog: je kunt zo ter plekke de frosé klaarmaken! Naast de ziplock-zakjes heb je ook wat rosé nodig, ijsklontjes, zout en een (thee)doek.

Zo ga je aan de slag

Vul de ziplock-zakjes met rosé en giet hier de inhoud van één wijnglas in. Zorg er voor dat je zoveel mogelijk lucht vrij houdt. Vervolgens stop je dit zakje in een tweede ziplock-zakje, gevuld met ijsklontjes. Hier strooi je nog wat zout over (zodat het ijs nóg kouder wordt) en deze sluit je vervolgens af. Wikkel de zakjes vervolgens in een doek zodat je handen niet bevriezen en dan kun je beginnen met het zware werk, namelijk net zo lang schudden totdat de rosé een frosé wordt.

Iets te vieren? Zo maak je van overgebleven watermeloen een feestelijk drankje:

De mooiste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Bron: Food52. Beeld: iStock