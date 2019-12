Zo lang is een bus poedersuiker houdbaar

Je kent het wel: je koopt oliebollen voor Oud & Nieuw. En appelflappen.

En thuis wil je daar gezellig wat poedersuiker op strooien. Even zoeken in het keukenkastje… Ja! Gevonden! Je hebt nog een bus poedersuiker staan. Maar, is die nog wel houdbaar, want grote kans dat die van vorig jaar is, toch? Nou, we hebben even gekeken in onze eigen kastjes…

En jawel. Poedersuiker is een jaar na aankoop nog houdbaar. Sterker nog: het witte poeder voor op de eindejaarssnacks is eeuwig goed. ‘Onbeperkt houdbaar’, staat er op geschreven. Goed nieuws, dus. Wel is het aan te raden het op een donkere en droge plek te bewaren. Wordt het vochtig, dan moet je het wel gelijk weggooien. Het Voedingscentrum vindt het wel zo gezond om elke 18 maanden een nieuwe bus poedersuiker te kopen, overigens.

Maar als de bus droog is: lekker strooien en mocht je nog wat overhouden… Lekker bewaren tot het nieuwjaarsfeest van 2021. Dat klinkt nog heel ver weg, hè. Eet smakelijk!

Beeld: iStock