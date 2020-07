Zó maak je heel makkelijk zelf een ‘gezonde’ satésaus

Bij een barbecue kan een potje satésaus eigenlijk niet ontbreken, maar heel gezond is deze saus niet. Gelukkig kun je ‘m heel makkelijk zelf een stukje gezonder maken.

En hij is ook nog eens binnen 3 minuten klaar!

Suikerklontjes

Uit onderzoek van de Consumentenbond blijkt dat in de meeste kant-en-klare satésauzen te veel suiker of zout zit. Dit kan zelfs oplopen tot maar liefst 7 suikerklontjes in een paar lepels saus. Het is misschien iets meer werk om het zelf te maken, maar dan zit je natuurlijk wel met een geruster hart aan tafel.

Benodigdheden

100 milliliter water

4 eetlepels 100% natuurlijke pindakaas

1 eetlepel ketjap

1/2 theelepel sambal

Bereiding satésaus

Verwarm het water in een pannetje en doe hier de lepels pindakaas bij. Je kunt gewone 100% pindakaas gebruiken, maar eventueel ook met stukjes of ik gebruikte pindakaas met stukjes. Meng de pindakaas goed door het water en voeg al roerend de ketjap en sambal toe. Blijf nog even doorroeren zodat alles goed kan opwarmen en mengen. Je ziet het vanzelf wat dikker en echt satésaus worden. Proef hem even en breng eventueel nog op smaak met wat extra pindakaas, ketjap of sambal.

