Zó maak je citroenwater (want je doet het waarschijnlijk verkeerd)

Regelmatig een glas citroenwater drinken schijnt heel gezond te zijn. Maar er zijn wel een aantal dingen waar je op moet letten als je dit goedje maakt.

Je denkt misschien dat het gewoon een kwestie is van een paar druppels citroensap aan een glas water toevoegen. Of een schijfje citroen in het glas met water doen. Fout! Om citroenwater te maken waar je lichaam het meeste profijt van heeft, zijn de verhoudingen namelijk erg belangrijk.

Zo doe je het:

Stap 1. Kies je citroen

De citroen die je gaat gebruiken moet vers zijn en niet te hard. Een harde citroen is waarschijnlijk niet rijp genoeg om alle gezonden sappen vrij te geven. Rol je citroen eerst een paar keer over je snijplank.

Stap 2. Neem water op kamertemperatuur

Een veel gemaakte fout is dat er koud water wordt gebruikt voor citroenwater. De vitamines van het citroensap worden veel beter door je lichaam opgenomen als het in water op kamertemperatuur wordt gedaan. Geen water uit de koelkast gebruiken dus!

Stap 3. Schudden

Wanneer je het citroensap met het water mengt, is het belangrijk om het citroenwater even te schudden voor je het opdrinkt. Zo wordt het citroensap gelijkmatig over het water verdeeld.

