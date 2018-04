Zó maak je het perfecte kopje thee

Als ze ergens weten hoe je lekkere thee moet zetten, dan is het wel in Groot-Brittannië. Maar hoe zet je nu thuis ook zo’n lekker kopje thee? Als we Grant Harrold, de voormalig butler van de Britse Royals moeten geloven, hoef je hier maar een paar simpele stappen voor te volgen.

Volgens Harrold, die lid is geweest van de huishoudelijke staf van het Britse koningshuis, begint het al bij het inschenken van de thee. Zo kun je thee het beste laten trekken in de pot zelf, en het daarna pas inschenken (in plaats van een zakje thee in je kopje te trekken). Ook is het verstandig om de melk achteraf pas toe te voegen en niet voor het inschenken van de thee.

Speciale techniek

Maar dan komt het belangrijkste gedeelte, namelijk het ‘roeren’ in het kopje. Want geloof het of niet: daar blijkt een hele techniek achter te zitten. Volgens Harrold kun je het beste je lepeltje van voor naar achter bewegen in het kopje, in plaats van ronde bewegingen te maken waarbij je de zijkanten van het kopje raakt.

Geen lawaai

‘Bij het maken van ronde bewegingen is de kans groot dat je thee over je kopje knoeit, iets wat een absolute een no-go is. Daarnaast wil je ook niet teveel lawaai tijdens het thee drinken, dus let er op dat je lepeltje het kopje niet raakt tijdens het roeren.’

Bron: Countryliving. Beeld: iStock