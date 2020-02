Zó maak je supermakkelijk zelf courgetti zonder spiraalsnijder

Courgetti is hét perfecte alternatief voor spaghetti. Het is koolhydraatarm, glutenvrij en zit vol vitamines. Met een spiraalsnijder maak je met gemak dunne slierten van een courgette. Maar hoe kun je dat doen als je niet zo’n speciaal apparaatje in huis hebt? Zo dus.

En je hebt het sowieso in huis liggen.

Advertentie

Dé truc

Neem een courgette en pak uit je keukenla een dunschiller en een klein mesje. That’s all you need. Begin vervolgens met het ‘schaven’ van de courgette in flinterdunne plakken. Wanneer je hier klaar mee bent, leg je de plakken op elkaar en snijd je ze met het mesje in dunne slierten. En klaar ben je!

Simpel en snel

Het klinkt supersimpel en dat is het ook. Althans, het kan even een werkje zijn en ja, met een spiraalsnijder ben je vast een stuk sneller klaar. Maar voor de impulsieve kok die ineens besluit om courgetti te eten is dit de perfecte manier. Vervolgens bak je de courgetti zo’n 2 minuten in een pan met olie en schep je er iedere saus door die je maar wil. En voilà: gezonde, makkelijke én lekkere pasta.

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron: Nederland proeft. Beeld: iStock.