Chocolademelk-liefhebbers opgelet: zó maak je zelf hot chocolate bombs

Wat is er nu lekkerder dan een dampende mok warme chocolademelk op een koude en sombere herfstdag als deze? Nou, geloof het of niet, maar wij hebben iets gevonden wat nog véél lekkerder is: namelijk hot chocolate bombs!

Nadat je dit recept hebt geprobeerd, wil je nooit meer iets anders.

Wat zijn hot chocolate bombs?

Op sociale media komen er de laatste tijd opvallend veel filmpjes voorbij van mensen die hot chocolate bombs gebruiken om warme chocolademelk te maken. Het principe is eigenlijk heel simpel: de ‘bombs’ zijn namelijk holle chocoladeballen die gevuld zijn met allerlei lekkernijen zoals nog meer chocolade of bijvoorbeeld marshmallows. Wanneer je de chocoladebol in een mok legt en er warme melk overheen giet, barst de bol open en komen de lekkernijen vrij. Het resultaat is een overheerlijke chocolademelk: