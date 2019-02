Zó voorkom je een blauwe mond na het drinken van rode wijn

Hoewel een rood wijntje hartstikke lekker is, kan het af en toe een gênante afdruk achterlaten op je lippen of tanden. Gelukkig kun je dit vanaf nu voorkomen dankzij deze handige tips.

Eerst poetsen

Geen zin in blauwe tanden? Poets je tanden dan een paar uur voor het drinken. De tannines in rode wijn hechten zich namelijk aan tandplak. Als je dus ruim voor het drinken je tanden een uitgebreide poetsbeurt geeft, weet je zeker dat ze aan het einde van de avond nog steeds wit zijn. Wat je echt niet moet doen, is je tanden vlak na het drinken van wijn poetsen. Het zuur van de wijn zorgt er namelijk voor dat je tanden extra gevoelig zijn en het tast het glazuur aan.

Kaas eten

Kaas en rode wijn is natuurlijk al een goddelijke combinatie, en nu heb je nog een goede reden om voortaan voor deze combinatie te gaan. Door harde kaas als comté te eten komt er een laag calcium op je tanden waardoor de tannines zich minder goed hechten.

Water drinken

Zorg ervoor dat je altijd een glas water bij je glas wijn drinkt. Dit verkleint de kans op een kater én het water spoelt de wijn van je tanden, waardoor de kans op blauwe vlekken minder groot is.

Wegvegen

Misschien een beetje een open deur, maar werkt wél altijd: wrijf na het nemen van een slokje met een keukenpaier of servet over je tanden en lippen.

Groentes eten

Op groentes zoals broccoli, bloemkool en aardappels moet je flink kauwen. Voor je tanden is dit alleen maar fijn: je creert hierdoor namelijk speeksel dat werkt als een soort natuurlijk ‘tandenscrub’ dat de wijn van je tanden haalt.

Lipgloss

Ook een laagje lipgloss kan helpen om blauwe lippen te voorkomen én het ziet er ook nog eens mooi uit…

Bron: Delish. Beeld: iStock