Zó zorg je ervoor dat je huisgemaakte frietjes extra krokant zijn

Friet van de snackbar is natuurlijk heerlijk, maar eigenlijk is het nog véél lekkerder om zelf thuis frietjes te maken. Maar hoe zorg je er nu voor dat je huisgemaakte frietjes lekker krokant zijn?

Wij delen een handige tip met je.

Voorgaren

In plaats van dat je de frietjes gaat voorgaren in de frituur, doe je dit in kokend water. Voorgaren is belangrijk, want het zorgt ervoor dat de friet van binnen al gaart en alvast een deel van haar vocht verliest, maar nog niet bruin wordt. Als je friet in de supermarkt koopt dan is het al voorgegaard, maar als je ze zelf thuis gaat maken dan moet je het voorgaren nog zelf doen.

Waarom in kokend water?

Veel mensen garen hun frietjes voor in frituurvet, maar het schijnt nóg lekkerder te zijn om de aardappels voor te garen in kokend water. Hierdoor wordt je friet namelijk nog krokanter en bevat het ook nog eens de helft minder vet. En dat is natuurlijk altijd mooi meegenomen!

Zó ga je te werk

Zet eerst een pan op met ruim water. Snijd de aardappels vervolgens in dunne frietjes. Je kunt de schil laten zitten of eraf halen, het is maar wat je lekker vind! Kook de aardappelen vervolgens bijna gaar in iets minder dan 15 minuten. Laat ze goed uitlekken en laat ze vervolgens goed uitgespreid op een ovenplaat afkoelen voordat je ze in de frituur gooit.

Zelf frietjes snijden? Op deze manier gaat dat razendsnel:

Bron: 24Kitchen. Beeld: iStock