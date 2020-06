Dit zoete brood bak je met slechts 2 ingrediënten

Zin om te bakken maar niet zo’n keukenprinses? Dan is dit recept ongetwijfeld iets voor jou. Hier heb je namelijk maar 2 ingrediënten voor nodig. Even mengen, de oven in en je hebt een heerlijk zoet brood.

En grote kans dat je de ingrediënten wel in huis hebt liggen.

Ingrediënten

Heb jij ergens nog een verdwaalde zak zelfrijzend bakmeel in huis? En een bak roomijs in de vriezer? Mooi. Dan heb je alle ingrediënten voor dit brood al bij elkaar.

Bakken

Meng ongeveer 300 gram roomijs met 200 gram zelfrijzend bakmeel met elkaar en roer het tot een dik, smeuïg geheel. Giet het in een cakevorm en laat het 35 tot 50 minuten bakken in een oven van 180 graden. Check na 35 minuten af en toe met een satéprikker of het brood al gaar is. Als er niets aan de prikker blijft hangen, is deze klaar. Bij de een duurt het langer om dit brood te bakken dan bij de ander. Dat hangt namelijk af van de temperatuur van het beslag wanneer je het ijs met het meel hebt gemengd.

Sprinkles

YouTuber Emmy (Emmymadeinjapan) maakte een video waarin ze haar supermakkelijke recept met de wereld deelde en al gauw ging de video viral. Zelf maakt ze 2 soorten brood in de video. 1 ‘naturel’ brood en 1 met gekleurde sprinkles. Daarbij vertelt ze hoe je met dit simpele recept kunt spelen. Zo kun je natuurlijk gewoon vanilleroomijs gebruiken, maar is het ook mogelijk om te kiezen voor chocolade- of aardbeienijs. Afhankelijk van wat voor smaak brood je graag zou willen hebben.