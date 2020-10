Libelle Legt Uit: is zoete aardappel gezonder dan gewone aardappel?

De zoete aardappel is tegenwoordig niet meer weg te slaan uit de keuken. Je kunt er onwijs veel lekkere gerechten mee maken. Maar hoe gezond is-ie nu echt?

Een zoete aardappel lijkt ontzettend veel op de gewone aardappel en je kunt er ook dezelfde gerechten mee maken, zoals frietjes, puree of gepofte aardappel. Maar anders dan de naam doet vermoeden, is de zoete aardappel dus helemaal geen familie van de aardappel. Hij behoort tot de windefamilie en dat betekent dat het een groente is. Maar betekent dit ook dat-ie een stuk gezonder is?

Zoete aardappelen zijn heel voedzaam. Niet voor niets dus dat veel diëtisten voor de zoete variant kiezen. Ze zitten namelijk boordevol vitamine A en C en en vezels. Bovendien bevat de zoete aardappel een lagere Glycemische Index (GI) dan de normale aardappel. Dit betekent dat de koolhydraten uit de zoete langzamer worden opgenomen in lichaam. Hierdoor stijgt de bloedsuiker minder snel en profiteer je langer van de energie.

Vitamine A

Tenslotte zit er bij (zoete) aardappelen een groot verschil in betacaroteen. In 100 gram rauwe aardappelen zit slechts 5 mg betacaroteen, terwijl dit bij zoete aardappelen maar liefst 8611 mg is. Betacaroteen zit met name in oranjekleurige producten, zoals wortel, paprika en dus ook in zoete aardappel. Dit wordt ook wel provitamine A genoemd en wordt in het lichaam omgezet in vitamine A.

Vitamine A is heel goed voor je lichaamscellen en draagt bij aan een gezonde huid, nagels en haar en een goede werking van de ogen en het afweersysteem.

Voedzamer

Kortom: als het puur gaat over de klassieke voedingswaarden zoals calorieën, koolhydraten en eiwitten is er niet zo’n heel groot verschil tussen gewone en zoete aardappelen. Om precies te zijn bevat de normale pieper nog minder calorieën en koolhydraten dan de zoete variant. Maar daar staat wel tegenover dat je bij de zoete aardappel meer vitamines en vezels binnenkrijgt. Hierdoor kan het een interessante aanvulling zijn in je voedingspatroon, maar overdrijf niet. Wissel ze daarom regelmatig af.

Bron: Nevo. Beeld: iStock