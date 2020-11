Lekker én voedzaam: 8 zoete baksels waar groente in verstopt zit

De meeste baksels bevatten naast een boel suiker, boter en meel, maar weinig vitaminen. Maar wil jij graag een beetje lekker én voedzaam snacken? Met deze zoete baksels met groente is dat geen probleem.

We beginnen met een klassieker: carrotcake! Maar dit is wel een heel bijzondere versie. Deze wortelcake serveer je namelijk met heerlijke chia-worteljam. In deze cake zit maar liefst 400 gram groente. En de kaneel maakt hem ook nog eens perfect voor de herfst.

Een vitaminerijke cheesecake? Jazeker! Want mét courgette. Een beetje vreemd misschien, maar wel superlekker. Daarbij is de cake nog eens extra spannend vanwege de crunchy pistache nootjes en de spannende smaak van matcha. Een echte aanrader!

Grote kans dat je niet direct enthousiast wordt van de gedachte aan avocado-ijsjes, hoewel je misschien wel graag avocado’s lust. Dan heb je deze gezonde ijsjes met avocado en kokos nog niet geproefd! Er zitten twee flinke avocado’s in, dus vitaminerijk zijn ze zeker. En je hoeft voor deze ijsjes maar een paar minuten in de keuken te staan!

We gaan nog even door op de avocado. Ook in deze chocolademousse zit de vitaminebom namelijk verwerkt. Daarbij zitten er geen bewerkte suikers in en de avocado is een bommetje goede vetten en eiwitten – alles wat je lichaam nodig heeft. En dan is dit toetje ook nog eens heel erg lekker en makkelijk te maken.

Doe je schort maar alvast om, want dit zoete baksel met groente wil je echt maken. Deze makkelijke pompoenkoekjes bevatten slechts drie ingrediënten en in een handomdraai zet je deze ultieme herfstsnack op tafel. Oh, én er zit groente in. Win-win.

Rabarber is een zoetige groente die je met gemak in zoete baksels kunt verwerken. Zoals in deze heerlijke cupcakes. Ze bevatten maar liefst een halve kilo groente. Maar dat maakte ze alleen maar extra lekker.

Een klassieke appeltaart, maar dan met een wel heel gezonde twist. In deze appeltaart zitten namelijk niet alleen stukjes appel, maar ook 400 gram aan blokjes rabarber. Twee frisse smaken die perfect bij elkaar passen. En de kaneel maakt dit baksel met groente lekker herfstig.

Een hele courgette wordt verwerkt in deze lekkere cake. In combinatie met vanille, pistache, ricotta en citroen zorgt dat voor een zoet, fris én vitaminerijk geheel. En met de honing maak je hem zo zoet als je zelf wilt!

Wil jij aan de slag met recept vier, maar heb je geen rijpe avocado’s? Met dit trucje zijn ze in no time ready to eat.

Beeld: iStock.