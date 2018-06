Dit wordt hét zomerdrankje van dit jaar (zonder alcohol)!

Een van de drankjes die op een warme dag absoluut niet mag ontbreken, is een ijskoffie. Maar volgens koffiekenners verdwijnen onze geliefde ice coffees en frappuchino’s aankomende zomer naar de achtergrond. In plaats daarvan moet de Amerikaanse ‘cold brew coffee’ Nederland gaan veroveren.

Cold brew coffee klinkt misschien als ijskoffie, maar is zeker niet hetzelfde. Cold brew is koffie gezet met koud water. Geen afgekoelde koffie, dus.

Zoetekauw

Een cold brew coffee is niet per se geschikt voor de echte zoetekauw. Aan ijskoffie worden vaak dingen toegevoegd – denk aan shots caramel of vanille -, maar bij cold brew gebeurt dit niet. Het geheim van cold brew zit ‘m in het maakproces. Bij cold brew laat je de koffie namelijk heel lang trekken. Hierdoor zou het echt een hele nieuwe manier van koffie drinken moeten zijn.

Voor cold brew hoef je overigens niet per se naar een fancy koffietent. Zolang je een french press in huis hebt, kun je het makkelijk zelf maken, al vergt het wel wat voorbereiding. Je zet je gewone koffie met koud water en laat het minimaal 16 uur staan. Je serveert hem met ijsklontjes en wellicht wat (soja)melk. Is het een hit? Je kunt je bakkie pleur zo’n twee weken in de koelkast bewaren.

