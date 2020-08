Pizza is eigenlijk altijd goed. Winter of zomer, je mag ons er altijd wel voor wakker maken. Toch is het tijdens een hittegolf niet altijd fijn om een warme maaltijd te eten. Geen zin in salade? Dan is zomerpizza wat voor jou. Want je maakt de pizza zónder oven!

En het gerecht staat nog zo op tafel ook.

Advertentie

Lichte maaltijd zonder oven

Als je een ideaal zomerrecept moet omschrijven, dan is de kans groot dat het de woorden ‘licht’, ‘fris’ en vooral ‘geen oven’ bevat. Toch is alleen maar salades en andere koude gerechten voor een langere periode eten ook niet alles. En die smoothies komen op een gegeven moment vast ook je neus uit. En dus was het tijd om op jacht te gaan naar een maaltijd die wel voedzaam en smaakvol is, maar geen urenlang in een hete keuken staan vereist.

Zomerpizza

En dat is waar zomerpizza om de hoek komt kijken. Het is precies zo goed als je denkt dat het is; een pizza vol verfrissende groente en met een heerlijke krokante bodem, die je bereidt zonder oven. Hoe dan wel? Nou, simpel. Op de grill! Met een beetje geluk heb je een barbecue waar een grillplaat op kan, zodat je deze zomerpizza gewoon lekker buitenshuis kunt maken.

Recept

Dit heb je nodig:

Olijfolie

Asperges

(vegetarische) worstjes

Geraspte kaas

Een halve rode ui

Olijfolie

Citroenschil

1 teentje knoflook

Gezouten pijnboompitten

Een handje basillicumblaadjes

1 snufje zout

Zwarte peper

Pizzadeeg

En zo maak je deze pizza

Maak eerst de pesto. Dit doe je door de basilicum, knoflook, pijnboompitten, citroenschil, peper en zout in een blender tot een fijn mengsel te blenden.

Leg het pizzadeeg uitgerold op de grill met de geoliede kant naar beneden. Laat de pizza 3 minuten bakken, smeer dan de bovenkant in met 1 eetlepel olijfolie en gebruik een tang of een spatel om het deeg weer om te draaien.

Besmeer de pizzabodem nu met de zelfgemaakte pesto en beleg de pizza daarna met de asperges, de rode ui, de worstjes en de kaas.

Plaats de pizza nu nog 3 minuten op de grill, tot de kaas volledig gesmolten is en je kunt aanvallen!

De leukste artikelen van Libelle ontvangen in je mailbox? Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Bron: Wellandgood. Beeld: iStock