Niet op reis? Met deze zomerse gerechten voelt het ook thuis als vakantie

Door corona zit er voor veel mensen geen vakantie in dit jaar. Maar niet getreurd. Wij maakten een lijstje met heerlijke zomerse recepten, waarmee het voelt alsof je je op een Mediterraans terras bevindt. Genietze!

Advertentie

1 grote pan vol paella maken is niet alleen lekker makkelijk, maar ook nog eens onwijs gezellig. Dek een grote tafel in de tuin en eet met het hele gezin uit de grote pan. Dat is pas echt genieten.

Watermeloen alleen als zoet tussendoortje eten? Nee joh. Het stuk fruit wordt een stuk spannender als je het verwerkt in een hartig gerecht. Zoals deze heerlijke wrapjes met Italiaanse ham. Goedkoop, makkelijk, verrassend én op en top zomers!

De grappige ‘oortjespasta’ smaakt van zichzelf al zo goed, dat hij weinig extra’s nodig heeft. Daarom houden we hem lekker licht met bimi en de ziltige, zomerse smaak van ansjovis.

Ook leuk: een beetje experimenteren met paella. Dit recept is in ieder geval zeker geslaagd. En voor iedereen die wel van een beetje pit houdt, een extra touch of Spain: chorizo!