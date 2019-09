Dit zijn de gezondheidsvoordelen van zonnebloempitten

Zonnebloempitten kun je in je yoghurt of over je salade gooien, in je taart of soep verwerken of als snack eten. Waren ze vroeger niet aan te slepen, tegenwoordig lijken we ze minder te eten. Is dat zonde?

Zonnebloempitten zijn langwerpige, gestreepte zaden (dus geen pitten). Ze zien er een beetje saai uit, waardoor je bijna zou vergeten dat het de vruchten van die prachtige bloemen zijn. De zaden van de zonnebloem worden geoogst en gedroogd en vervolgens klaargemaakt. Ze zijn een echte bron van vitamine E, magnesium en selenium. “Voedingsstoffen die vaak ontbreken in onze voeding”, zegt diëtiste Sonya Angelone daarover tegen Womenshealth.

Gezonder dan lijnzaad?

Maar dan nu: hoe gezond zijn zonnebloempitten ten opzichte van andere zaden? Ze bevatten veel calorieën: 1 kopje gepelde zonnebloempitten bevatten 818 calorieën (!). Een kopje lijnzaad bevat ongeveer 600 calorieën. Chiazaad dan weer 960. Hoewel zonnebloempitten dus veel calorieën bevatten, bevatten ze ook veel plantaardige eiwitten, gezonde vetten en vezels. Als je ze zonder schil eet bevatten zonnebloempitten meer eiwitten dan lijnzaad en meer vezels dan hennepzaden. Daarnaast bevatten ze ongeveer evenveel ijzer als hennepzaden, lijnzaad en chiazaad.