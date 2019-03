Wat is een grotere boosdoener voor je gezondheid: zout of suiker?

We weten allemaal dat te veel zout in je eten niet goed is. Hetzelfde geldt voor suiker. Maar wat is nou eigenlijk een grotere boosdoener: zout of suiker?

Het is Salt Awareness Week. Deze week vestigt aandacht op het feit dat mensen niet meer dan de aanbevolen dagelijkse 6 gram zout per dag zouden moeten eten.

Natrium

Astrid Smeets-Postma van het Voedingscentrum, vertelt dat zout onze grootste bron van natrium is. “Natrium is belangrijk voor het regelen van de vochtbalans in het lichaam, het regelen van de bloeddruk en voor een goede werking van spier- en zenuwcellen.”

Te hoge bloeddruk

Maar wanneer je vaak naar chips grijpt, kun je al snel te veel zout binnenkrijgen. En dit is niet echt goed voor je gezondheid, legt Astrid uit. “Te veel zout zal ertoe leiden dat het lichaam meer vocht vasthoudt. Hierdoor zit er meer vocht in de bloedvaten, staat er meer druk op de bloedvaten en moet het hart harder werken om het bloed rond te pompen.”

Hart- en vaatziekten

Maar dat is nog niet alles, want ook hart- en vaatziekten, nierziekten, maagkanker en zelfs botontkalking kunnen de kop opsteken wanneer je dagelijks te veel zout eet. Zou je dan kunnen zeggen dat suiker een stuk gezonder is dan zout?

Kans op overgewicht

Astrid legt uit dat suiker het lichaam wel energie geeft, maar dan weer geen vitamines, mineralen en vezels bevat. “Het drinken van suikerhoudende dranken kan bijdragen aan het ontstaan van overgewicht. In het algemeen vergroot of verkleint de hoeveelheid suikers die je binnenkrijgt het risico op diabetes type 2 niet.”

Diabetes type 2

Toch vertelt de voedingsexpert dat er wel is aangetoond dat het risico op diabetes type 2 verhoogd wordt wanneer je heel vaak zoete drankjes drinkt. “Dat hangt mogelijk samen met het effect op lichaamsgewicht. Ook wordt de kans op gaatjes in tanden of kiezen groter wanneer je te veel suiker eet.”

Zout of suiker?

Zou je nou kunnen stellen dat het één minder schadelijk is dan het ander? Of moeten we ons gewoon houden aan de welbekende regel: alles met mate? Astrid: “Omdat de nadelige gevolgen van het gebruiken van te veel zout anders zijn dan bij het gebruiken van te veel suiker, is het lastig om te zeggen wat schadelijker is. Maar voor beiden geldt: minder is, zeker als het is toegevoegd, beter.”

