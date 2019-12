Zoveel appelflappen moet je eten om 1 kilo aan te komen

We nemen afscheid van 2019 en dat doen we natuurlijk in stijl: met oliebollen en appelflappen. Maar kom je nou ontzettend veel aan van die lekkere nieuwjaarshappen?

Het lijkt niet bepaald mee te vallen met de oer-Hollandse appelflap, helaas.

Advertentie

Als je 500 calorieën per dag extra eet en je doet dit zeker een week lang, zul je al gauw 1 kilo zwaarder zijn. Er zitten ongeveer 360 calorieën in 1 appelflap, 21 gram vetten en 16 gram suiker en tja, dat tikt dus behoorlijk aan. Eet je elke dag 2 appelflappen dan ben je na een week zeker 1 kilo zwaarder. Maar hou je het beperkt tot alléén Oud & Nieuw en eet je tijdens de feestavond 1 of 2 appelflappen, dan is er niet zo gek veel aan de hand.

Dansen, schat?

En ach, van 1 keer wat meer eten dan normaal, zul je helemaal niet gelijk aankomen in gewicht. Je komt pas aan als je dagen achter elkaar of weken achter elkaar meer eet dan gemiddeld en daarbij ook nog weinig beweegt. Je metabolisme speelt daarbij altijd een rol en het verschilt dan ook per persoon hoeveel je aankomt. Maar uiteindelijk geldt: minder calorieën verbranden door beweging dan dat je binnenkrijgt = aankomen. Dus… dans je een beetje met de jaarwisseling, dan komt het helemaal wel goed. Dan verbrand je gelijk alweer wat calorieën. Proost!

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron: Voedingscentrum. Beeld: iStock