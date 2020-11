Zoveel calorieën zitten er in één chocoladekruidnoot

Wit, melk of puur: het maakt eigenlijk niet uit. Want álle chocoladekruidnoten zijn stuk voor stuk heerlijk. Het lastige is dat je er amper vanaf kunt blijven, als je er eenmaal aan begonnen bent. Gezond zijn ze natuurlijk niet écht, dus hoeveel calorieën zit er nou precies in één chocoladekruidnoot?

Al eten we er natuurlijk minstens tien. Of twintig.

Wie zoet is…

Wie zoet is, krijgt lekkers! In al die lekkernijen die bij 5 december horen, zitten wél de nodige calorieën. Wij hebben even wat gerekend en wat blijkt? Er zitten in elke chocoladekruidnoot ongeveer 20 kilocalorieën. Dat is niet mis, aangezien je er al gauw een stuk of tien eet per handje. Dan komt dat neer op een luttele 200 calorieën per portie.