Zoveel calorieën zitten er in één chocoladekruidnoot

Wit, melk of puur: het maakt eigenlijk niet uit. Want álle chocoladekruidnoten zijn stuk voor stuk heerlijk.

Het lastige is dat je er amper vanaf kunt blijven, als je er eenmaal aan begonnen bent.

Wie zoet is

Maar ja, in al die lekkernijen die bij 5 december horen, zitten wél de nodige calorieën. Wij hebben even wat gerekend en wat blijkt? Er zitten in elke chocoladekruidnoot ongeveer 20 kilocalorieën. Tja, en aangezien je er al gauw een stuk of 10 eet per handje, dan komt dat neer op een luttele 200 calorieën. In een hele zak chocoladekruidnoten van 300 gram (dat zijn ongeveer 75 kruidnoten) zitten bijna 1500 calorieën. En zó groot is die zak ook weer niet…

Ander snoepgoed

Ter vergelijking: in een handje gewone kruidnoten zitten ongeveer 48 calorieën. Zoveel zitten er trouwens ook in 1 speculaasje. Een schuimpje is qua calorieën verrassend vergelijkbaar met de kruidnoot; een stuk of 19. Waar je vooral voor moet oppassen is gevulde speculaas. In een klein blokje zitten al gauw 144 calorieën.

Bron: Gezondheidsnet. Beeld: iStock