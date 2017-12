Zóveel calorieën zitten er in één hapje oliebol

Zo aan het einde van het jaar is het de favoriete lekkernij van veel Nederlanders: de oliebol. Maar is ’t wel zo slim om ze te eten, als je ook aan de lijn wilt denken?

We hebben even het een en ander voor je uitgerekend.

Paar happen

Namelijk: een gemiddelde oliebol weegt ongeveer 100 gram. Je hebt ze iets kleiner, je hebt ze iets groter. Maar de doorsnee bol is dus 100 gram. Wat zit er in een oliebol? Rozijnen, gist, meel, melk, water – dat is het wel zo’n beetje. In een gemiddelde oliebol zitten zo’n 250 calorieën. Dan de happen die je ervan neemt. In een hap of 5, 6 of 7 heb je je bol wel op.

Dat betekent, met 6 happen als richtlijn: er zitten 41 calorieën in 1 hapje oliebol. Dat is best wat, natuurlijk, maar niet als je ’t vergelijkt met de appelflap. Die bevat vaak wel 2,5 keer zoveel calorieën. Een oliebol bevat bovendien minder verzadigd vet dan een bruine boterham met kaas. Kun je nagaan. Maar, vooruit, erg veel gezonde stoffen bevat de oer-Hollandse eindejaars-snack ook weer niet. Er zitten weinig tot geen vitamines, mineralen of voedingsvezels in.

Beeld: iStock