Da's even slikken: zoveel calorieën zitten er in 1 bonbon

Ben jij één van de gelukkigen die op Valentijnsdag is verrast met een doosje heerlijke bonbons? We willen de pret niet bederven…

Van chocolade worden wij namelijk altijd gelukkig, maar heb jij er ooit bij stilgestaan hoeveel calorieën één bonbon bevat? Wees gewaarschuwd, want misschien zijn ze na het lezen van dit artikel iets minder aantrekkelijk…

Even slikken

De gemiddelde bonbon is ongeveer 15 gram. In een bonbon van 15 gram zitten ongeveer 77 kilocalorieën. Wát? Zeven-en-zeventig? Ja, dat lees je goed. Aangezien de kans klein is dat je er slechts eentje opeet (wie kan dat nou), tikt zo’n lieflijk ogend doosje bonbons flink aan. Op je dijen welteverstaan. De gemiddelde bonbon bevat volgens het Voedingscentrum ongeveer 4,6 gram vet en zo’n 7,8 gram koolhydraten. Dus als je 3 bonbons neemt, zit je al bijna aan de 250 calorieën.

Maar ach, wat is het leven waard als je er niet volop van geniet – zoals van die doos bonbons? Al nemen wij na het lezen van deze informatie misschien tóch een bonbonnetje minder.

Bron: Voedingscentrum.nl. Beeld: iStock