Zóveel calorieën zitten er in één kerstkransje

Over 11 dagen is het zover: dan is het eindelijk Kerstmis. En wie denkt aan kerst, denkt aan lekker eten.

Bij het lekkere eten horen ook de bekende kerstkransjes.

Tellen maar

En die snaaien we graag al dágen voordat het kerstfeest goed en wel begint. Heerlijk. Maar is het wel zo verstandig, als we wat op de lijn willen letten?

Helaas: dat is het niet. Want er zitten nogal wat calorieën in kerstkransjes. In één amandel kerstkransje (van 9 gram) zitten al 43 calorieën. In een gemiddeld pak van kerstkransjes uit de supermarkt zitten er ongeveer 30. Eet je die allemaal op, dan werk je zo 1290 calorieën naar binnen.

Extra lekker

Ga je liever voor chocolade of roomboter? De varianten op het amandel-kerstkransje zijn niet veel beter. Sterker nog, daar zitten nóg meer calorieën in.

Kerstkransje met melkchocolade (10 gram): 51 calorieën

Roomboter kerstkransje (11 gram): 53 calorieën

Kransje van schuim (16 gram): 58 calorieën

Je kunt nog het beste kiezen voor een kerstkransje met suiker. Dat klinkt zoeter dan zoet, maar er zitten ‘maar’ 36 calorieën in.

Helemaal hip aan het kerstdiner zitten dit jaar? Scoor hier de leukste items:

Iedere dag (gratis!) de best gelezen berichten van Libelle in je mailbox? Meld je aan voor de nieuwsbrief!

Bron: Project Gezond. Beeld: iStock