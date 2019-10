Zoveel calorieën zitten er in één speculaasje

Het is weer die tijd van het jaar dat je zin hebt in lekkers omdat er ook zoveel lekkers te krijgen is. Neem nou al het snoepgoed dat bij het sinterklaasfeest hoort.

Marsepein, speculaas, pepernoten, chocoladeletters… Er is genoeg keuze.

Advertentie

Neem er nog eentje

Mocht je nou dol zijn op speculaas, dan is het misschien handig om te weten hoeveel calorieën er in één speculaasje zitten. Veel zijn het er namelijk niet. In een koekje van 7 gram zitten ‘slechts’ 33 calorieën. Er zit daarnaast 1,5 gram vet in en 2 gram suikers.

Ter vergelijking: in één stukje marsepein van 25 gram zitten al gauw 105 calorieën, 3,8 gram vetten en 15,2 gram suiker. In een handje kruidnoten zitten 75 calorieën, 2 gram vetten en 5,3 gram suiker. Zo zie je maar: een speculaasje is heus niet de slechtste keuze. En dat eet wel zo lekker, toch?

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron: Voedingscentrum. Beeld: iStock