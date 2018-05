Zóveel suiker zit er in je bakje kwark

Als je dagelijks ontbijt met een portie kwark dan kun je maar beter eventjes switchen naar iets anders. Want in kwark zit meer suiker dan je misschien verwacht.

In één bakje kwark zitten namelijk al gauw 5 suikerklontjes.

Met fruitsmaakje

Zeker de kwark van Almhoff met sinaasappelsmaak is een echte zoetekauw: daar zit maar liefst 24 gram suiker in in een portie van 150 gram. Dat is bijna één zesde van je ontbijt. Volgens voedingsdeskundigen bevat kwark altijd 3 tot 4 gram per 100 gram suiker, of het nou volle, halfvolle of magere kwark is. En als je kwark een fruitsmaakje heeft, dan zitten er al gauw 4 suikerklontjes extra in per 100 gram.

Wat je dan wel kunt eten? Een iets verstandigere keuze lijkt Optimel te zijn: daar zit relatief gezien wat minder suiker in verwerkt. Maar het blijft dus even oppassen, bij het ontbijten.

Bron: AD. Beeld: iStock