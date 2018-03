Eindelijk is het bekend: zóveel suiker zit er in één Nutella-pot

Jarenlang werd er een beetje geheimzinnig over gesproken bij Nutella. Maar nu is het zover.

Eindelijk wordt het duidelijk hoeveel suiker er nu in een pot van het heerlijke smeersel zit.

Oef

De chocoladepasta is razend populair: elke seconde worden er wereldwijd 2,5 pot verkocht. Dat is niet niets. Maar wat blijkt: het is niet zo best voor de lijn. Want in één gewone pot Nutella zit maar liefst 50% suiker. Ofwel: de helft van de pot is eigenlijk pure suiker. Daarnaast bestaat Nutella verder voor 20 procent uit palmolie, voor 13 procent uit hazelnoten, voor 8,7 procent uit melkpoeder en voor 7,4 procent uit cacao.

Niet elke dag

Er is wel een reden voor het feit dat er zoveel suiker in zit. “We maken een genotsproduct, geen dieetproduct”, reageert kwaliteitsmanager van Ferrero, het overkoepelende bedrijf van Nutella. Wel leggen ze uit dat het niet echt de bedoeling is om tevéél Nutella op brood te smeren. “Iedereen moet de chocopasta op een verantwoordelijke manier consumeren. We raden dan ook niemand aan om elke ochtend een boterham met chocopasta te eten. Een gevarieerde voeding is belangrijk.”

Bron: Nieuwsblad. Beeld: iStock