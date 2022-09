Als je dit toevoegt aan je slimme energiemeter kun je zien wat je écht verbruikt

Handig, toch? En het enige wat je daarvoor hoeft te doen is een P1-meter kopen en deze aansluiten op je slimme meter. Een slimme meter meet je elektriciteits- en gasverbruik. De meter geeft deze standen elke maand automatisch door aan je netbeheerder. Deze geeft de meetstanden elke maand door aan je energieleverancier. Net als de stand aan het einde van het jaar.

Wat is een P1-meter?

Een P1-meter is een apparaatje dat je aansluit op je slimme meter en de resultaten van zowel je stroom- als gasverbruik doorgeeft aan een app op je telefoon of tablet. Daar kun je vervolgens gedetailleerd bekijken wat je waarmee verbruikt en hoeveel geld dat kost. Je kunt de meter uitlezen na bijvoorbeeld een douchebeurt of nadat je je (keuken)lampen of de wasmachine hebt aangezet.

Ook ’s nachts monitoren

Je kunt zo dus precies zien hoe duur een douche- of wasbeurt is, maar ook hoeveel je apparaten ’s nachts in sluimerstand verbruiken. De P1-meter werkt met alle slimme meters, bij moderne meters zelfs zonder stroomadapter.