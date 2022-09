Besparen maar: scheermesjes (en andere toiletartikelen) voor mannen zijn stukken goedkoper

Als je door een drogisterij loopt valt het al gauw op: producten voor vrouwen zijn vaak gehuld in roze verpakkingen, terwijl de producten voor mannen meestal in het blauw of grijs verpakt zijn. En dat is niet het enige verschil: in veel gevallen hangt er ook een ander prijskaartje aan.

Prijsverschillen mannen en vrouwen

Die verschillen zie je ook online. Als je een bezoek brengt aan Hema.nl en speurt naar scheermesjes, zie je al snel dat mannen € 3,25 betalen voor 10 wegwerpscheermesjes. Vrouwen betalen € 2 voor 5 stuks, dus € 4 voor 10. Zo zijn er nog tal van voorbeelden. Vergelijk de prijzen in een parfumerie bijvoorbeeld maar eens!

Onderzoeken

Kranten als NRC deden al eerder onderzoek naar de pink tax en kwamen erachter dat de verschillen vooral bij verzorgingsproducten hoog oplopen. Maar volgens deze krant begint het al veel eerder, bij de geboorte al. Babykleding voor meisjes is vaak duurder is dan voor jongens.

Andere landen

Dit geldt niet alleen voor Nederland. Ook in Amerika en Engeland hebben verschillende onderzoeken tot schrikbarende resultaten geleid. Zo zouden vrouwen in Amerika voor dezelfde producten gemiddeld 1320 dollar per jaar meer uitgeven dan mannen en wordt er in Engeland door vrouwen gemiddeld 34% meer betaald dan mannen.

Precies hetzelfde product

Zijn vrouwenproducten dan niet gewoon anders dan mannen? Nee, legt Erik Schampers, marketing- en innovatiestrateeg uit aan Atria, het kennisinstituut voor emancipatie, uit: “Uit onderzoek komt keer op keer naar voren dat vrouwen bereid zijn meer te betalen voor een product. Daar maken bedrijven gewoon slim gebruik van. En dan gaat het echt niet alleen over verzorgingsproducten, maar denk ook aan Lego voor meisjes, een spijkerbroek kopen, het laten stomen van een blouse, ga zo maar door.”

Scheermesjes

Laten we even terugkeren naar de scheermesjes. Zit daar verschil in, naast dat ze vaak een ander kleurtje hebben? Boldking, een bedrijf dat scheermesjes verkoopt, geeft zelf toe dat dit nauwelijks het geval is.

Boldking legt uit

“Om maar meteen met de deur in huis te vallen; er is bijna geen verschil tussen ‘mannenmesjes’ en ‘vrouwenmesjes’. Het snijgedeelte van de mesjes is precies hetzelfde. Wat wel net anders is, is de hoek waarin ze staan. ‘Mannenmesjes’ scheren net iets dichter op de huid dan ‘vrouwenmesjes’”, schrijft Boldking in een blog.

Duurdere scheerbeurt

“De positie van het mesje ten opzichte van de houder verschilt ook. De meeste mannen scheren met hun gezicht dicht tegen de spiegel aan, terwijl de meeste vrouwen hun gezicht naar beneden hebben gericht. Daarom hebben sommige ‘vrouwenmesjes’ een andere hoek ten opzichte van de houder, zodat ze een beter zicht op hun benen hebben. Ook hebben ‘vrouwenmesjes’ soms een wijder mesje en meer anti-frictie-strips. Maar het allergrootse en belangrijkste verschil zit ‘m in de kleur. En de prijs. Roze ‘vrouwenmesjes’ kosten gemiddeld 11% meer dan de mannelijke variant. Een goed voorbeeld van de pink tax, dus. En dit geldt niet alleen voor de mesjes; scheerschuim ‘ontwikkeld voor vrouwen’ is ook duurder dan de mannelijke versie. Wat er toe leidt dat een vrouwelijke scheerbeurt al met al een stuk meer geld kost dan een mannelijke scheerbeurt”, laten ze weten.

Probeer het eens

Boldking heeft hierom niet een speciaal mesje voor vrouwen gemaakt. Zij vinden namelijk dat vrouwen zich gewoon kunnen scheren met mesjes die eigenlijk voor mannen zijn ontworpen. “Het kan voor een vrouw even wennen zijn om met traditionele ‘mannenmesjes’ te scheren. Vooral omdat ze net wat dichter op de huid scheren. Maar dat is wellicht juist de reden om het eens te proberen. Over de prijs nog niet eens gesproken dan”, aldus Boldking.

Vergelijk!

We kunnen daarom afsluiten met maar één advies: winkel eens wat vaker op de mannenafdeling. Vooral als je shopt voor verzorgingsproducten. Koop die blauwe scheermesjes, ga voor die douchegel voor mannen en bovenal: vergelijk, vergelijk, vergelijk. Dit kan je zomaar tientallen euro's per maand schelen.

Bron: Atria, Boldking