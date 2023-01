Besparen op boodschappen? Deze voedingsmiddelen zijn nog wél betaalbaar

Linzen

Linzen werden vroeger ook wel ‘de kaviaar van de armen’ genoemd en dat zegt eigenlijk alles. Ze zijn goedkoop, voedzaam en in veel verschillende gerechten te verwerken. Bovendien komen ze in een gedroogde variant of in blik, waardoor ze lang houdbaar zijn. Fijn dus om altijd een voorraadje in huis te hebben. Vul er een pompoen mee, maak er puree van of verwerk de linzen in een lekkere curry of dahl. Genoeg opties!

Soepen

Groenten hoef je eigenlijk nooit weg te gooien. Zelfs wanneer er al bruine plekjes op zitten, kun je ze nog prima in een soep verwerken. Met een stuk brood of salade erbij, is soep een goed vullende maaltijd, die je over het algemeen weinig geld kost. Wat dacht je van deze superromige doperwtensoep, een goedgevulde soep met bami en ei of deze verrassende soep met broccoli en cheddar?

Seizoensproducten

Koop je seizoensproducten, dan sla je twee vliegen in één klap. Het is vaak niet alleen goedkoper, maar zorgt er ook voor dat je duurzamer eet. Hoe meer voedsel er van eigen bodem wordt gegeten, hoe minder er immers geïmporteerd hoeft te worden uit verre landen. Vooral bij groenten en fruit bespaar je hiermee flink.

Aardappelen

Ook met aardappelen krijg je veel waar voor je geld. Het knolgewas is erg vullend en kost relatief weinig per kilo. Variëren kun je er ook volop mee, waardoor je in principe elke dag aardappelen kunt eten en toch een gevarieerd voedingspatroon kunt hebben. Je kunt ze simpelweg bakken in de oven, maar met een stamppot of aardappelsalade zet je ook iets lekkers op tafel.

Groenten en fruit uit de diepvries

Lange tijd werd gedacht dat groenten zo vers mogelijk moesten zijn, maar inmiddels is wel bewezen dat groenten en fruit uit de diepvries net zo gezond zijn - of zelfs nog gezonder, doordat alle vitaminen bewaard blijven. De doosjes uit de vriezer zijn een stuk goedkoper dan groenten en fruit van de versafdeling, waardoor dit een prima manier is om op de boodschappen te besparen terwijl je gezond blijft eten.

Buitenbeentjes

Veel supermarkten bieden tegenwoordig buitenbeentjes aan. Groenten en fruit dat er nét iets anders uitziet dan de rest en daardoor minder snel gekocht wordt, terwijl het prima te eten is. Je betaalt minder, maar krijgt er dezelfde smaak voor terug.

Havermout

Als je het over goedkope ontbijtjes hebt, dan mag havermout niet ontbreken. Veel mensen vinden het wat saai, maar je kunt met deze graansoort juist heel veel kanten op. Maak er eens chocolade-notendonuts, een ontbijtpizza of overnight oats mee.

Ook met kliekjes kun je besparen op je boodschappen. Deze plaattaart maak je met dingen die je vaak nog in huis hebt: