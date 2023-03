Bij déze supermarkt zijn de eieren en gerookte zalm het goedkoopst tijdens Pasen 2023

Dit kosten eieren in 2023

Een eitje hoort bij Pasen: om ze te verven of versieren, te verstoppen of om simpelweg een lekker ontbijtje op tafel te zetten. Gemiddeld zijn eieren 4 cent per stuk in prijs gestegen ten opzichte van vorig jaar, toen je bij Plus 10 witte M scharreleieren voor maar € 1,66 kocht. Dit jaar haal je de goedkoopste doos eieren bij Hoogvliet, waar je voor 10 witte scharreleieren € 2,15 betaalt. Bij Aldi, Lidl, Vomar en Dirk betaal je ook ‘maar’ 21 cent per eitje, maar zitten ze in een doos van 12 stuks. Dit zijn de prijzen per supermarkt:

Aldi, 12 verse scharreleieren M/L, € 2,59

Lidl, 12 verse scharreleieren M/L, € 2,59

Vomar, 12 witte scharreleieren M/L, € 2,59

AH, 10 witte scharreleieren, € 2,39

Jumbo, 12 witte scharreleieren, € 2,87

Dirk van den Broek, 12 scharreleieren wit, € 2,59

Plus, 10 scharreleieren, M/S, € 3,49

Coop, 10 witte scharreleieren M/L, € 2,39

Hoogvliet, 10 verse scharreleieren, € 2,15

Dit kost gerookte zalm in 2023

Voor 200 gram gerookte zalm betaal je dit jaar gemiddeld een euro meer dan in 2022. Er lijken dit jaar ook minder aanbiedingen te zijn, maar hopelijk komen die nog. De goedkoopste gerookte zalm vind je deze week bij Vomar, daar betaal je voor 200 gram gerookte Atlantische zalmfilet € 4,99. De overige supermarkten lijken hun prijzen te hebben gelijkgetrokken - we kunnen niets zeggen over de kwaliteit en de smaak - alleen Coop schiet er bovenuit, hun gerookte Atlantische zalmfilet kost per 200 gram € 6,49. Zo ziet het lijstje met gerookte zalm eruit:

Aldi, 200 gram gerookte Noorse zalm, € 5,99

Lidl, 200 gram koud gerookte zalm ASC, € 5,99

Vomar, 200 gram gerookte Atlantische zalmfilet, € 4,99

AH, 200 gram Olavs gerookte zalmfilet, € 5,99

Jumbo, 200 gram gerookte zalm, € 5,99

Dirk van den Broek, 200 gram gerookte Atlantische zalmfilet, € 5,99

Plus, 200 gram gerookte Atlantische zalmfilet, € 5,99

Coop, 200 gram gerookte Atlantische zalmfilet, € 6,49

Hoogvliet, 200 gram Atlantische zalmfilet, € 5,99

We zochten ook voor je uit waar je in 2023 de goedkoopste paasstol of paasbrood en roomboter koopt.