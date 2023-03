Bij déze supermarkt zijn het paasbrood en de roomboter het goedkoopst tijdens Pasen 2023

Laten we beginnen met de prijzen van de paasstollen of paasbroden (feestbroden keuren we ook goed). De goedkoopste vind je bij Lidl en Aldi, daar betaal je voor een kilo paasstol € 2,49. Dat is dezelfde prijs als die van hun kerststol, in december 2022. Als je tot zondag 2 april wacht met kopen, dan is-ie bij Dirk van den Broek ook € 2,49 (tot die tijd betaal je € 3,49). De overige supermarkten zijn wat duurder, of dat ook effect heeft op de smaak hebben we niet getest.

Dit kost het paasbrood

Aldi, luxe paasstol, 1 kg, € 2,49 (er is ook een Prestige-vruchtenstol van 750 gram voor € 1,99)

Lidl, luxe stol, 1 kg, € 2,49

Vomar, XXL feeststol, 1 kg, € 3,99

AH, Excellent-feeststol, 750 gram, € 3,99

Jumbo, feestbrood zonder spijs, 800 gram, € 3,99

Dirk van den Broek, paasstol, 1 kg, € 2,49 (vanaf zondag 2 april t/m Pasen)

Plus, feeststol met amandelspijs en noten, 750 gram, € 4,49

Coop, luxe feeststol amandelspijs, 750 gram, € 4,49

Hoogvliet, buitengewoon luxe vruchtenstol met amandelspijs, 750 gram, € 3,29

Met de roomboter is iets geks aan de hand, die is namelijk in bijna alle supermarkten even duur, namelijk € 2,29 per 250 gram ongezouten roomboter. Dat is een dubbeltje goedkoper dan de goedkoopste roomboter tijdens kerst 2022, die bij de meeste supermarkten € 2,49 kostte, maar bij Dirk van den Broek toen € 2,39 was. Dirk van den Broek is dit jaar juist opvallend duurder dan de rest.

Dit kost de roomboter

Aldi, ongezouten roomboter, 250 gram, € 2,29

Lidl, ongezouten roomboter, 250 gram, € 2,29

Vomar, Melkan-roomboter ongezouten, 250 gram, € 2,29

AH, ongezouten roomboter van De Zaanse Hoeve, 250 gram, € 2,29

Jumbo, roomboter ongezouten, 250 gram, € 2,29

Dirk van den Broek, Echte boter goudwikkel ongezouten, 250 gram, € 3,35

Plus, Zuivelmeester-roomboter ongezouten, 250 gram, € 2,29

Coop, roomboter ongezouten, 250 gram, € 2,29

Hoogvliet, Zuivelmeester-roomboter ongezouten, 250 gram, € 2,29

We zochten ook uit wat die andere paasklassiekers in 2023 kosten: de eieren en de gerookte zalm.