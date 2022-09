Binnen 5 minuten geld besparen: zet je cv-ketel op de eco-stand

Hoe vaak heb jij de functies van je cv-ketel gecheckt? Nooit? Je bent niet de enige. Bij de meeste mensen wordt de cv-ketel opgehangen, ingesteld, een keer per paar jaar nagelopen en dat is het wel. De handleiding die erbij zit, belandt meestal ongelezen in de kast. Willen we besparen op gas, dan zetten we de verwarming omlaag en slaan een dekentje om. Prima, natuurlijk. Maar kijk ook eens naar je cv-ketel.

Eerder vertelden we al dat je flink kunt besparen door de temperatuur waarop je cv-ketel het water voor je verwarming verwarmt, omlaag te zetten. Lees daar hier meer over. Maar ook de eco-stand aanzetten kan je gas besparen. Afhankelijk van hoe je water gebruikt zo’n 20 kuub gas per jaar. Dat is toch weer mooi meegenomen.

Hoe dan?

Tijd voor wat uitleg. Een cv-ketel heeft vaak twee standen. Een comfortstand en een eco-stand. Bij de comfortstand komt er - wanneer je de kraan opendraait - meteen warm water uit de kraan. Handig, maar ook duur. Want kies je voor de eco-stand - waarbij je even moet wachten tot er warm water komt - bespaar je flink wat gas. Ja, het kost dus wel wat meer water. Maar die kosten zijn vooralsnog flink lager dan wat het je bespaart aan gas.

Hoe lang je dan moet wachten voor het water warm wordt? Afhankelijk van het soort cv-ketel dat je hebt, varieert dat van een paar seconden tot een halve minuut. Oftewel: je komt er heus niet te laat door op je werk of het schoolplein. Het fijne aan deze bespaartip is dat je het één keer regelt, waarna je er jarenlang plezier van hebt. En het voelt ook nog eens niet echt als inleveren. Daar houden we van.

Activeren maar

Wil je de eco-stand graag aanzetten? Trek de handleiding uit de la waar deze al jaren in ligt. De eco-stand activeren staat daar waarschijnlijk stap voor stap in uitgelegd. Ben je de handleiding kwijt? In de meeste gevallen vind je deze online terug. Ook YouTube staat vol met uitlegvideo’s over hoe je bij jouw ketel de eco-stand aanzet. Het is echt niet nodig om een installateur te laten komen om dit voor je te doen. Kom je er toch niet uit? Buren of (klein)kinderen zijn vast wel bereid om te helpen. Deel vooral jouw kennis, zodat zij thuis ook kunnen gaan besparen.