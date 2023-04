‘Boilerroomfraude’ neemt toe: hierop moet je letten om het te voorkomen

Begin januari waarschuwde de politie in Midden-Nederland al voor deze vorm van fraude, nu ziet ook de politie in het oosten van het land steeds meer slachtoffers ontstaan.

Boilerroomfraude: wat is het?

Bij boilerroomfraude worden slachtoffers in de meeste gevallen via de telefoon benaderd door criminelen. Zij doen zich voor als investeringsmaatschappij en bieden het slachtoffer een ‘geweldige’ kans met hoog rendement op. In eerste instantie wordt gevraagd om maar een klein geldbedrag in te leggen, waardoor veel mensen de gok durven te wagen. Ze krijgen vervolgens toegang tot een nepaccount waarop ze de ontwikkeling van hun geld kunnen volgen. De slachtoffers zien hun geld in rap tempo ‘groeien’ en leggen op deze manier steeds grotere bedragen in. Wie zijn of haar geld uit wil laten keren, komt er vervolgens achter dat alles nep was. De ‘investeringsmaatschappij’ is niet meer bereikbaar en de criminelen zijn er met het ingelegde geld vandoor.

(Tien)duizenden euro's schade

Slachtoffers verliezen vaak duizenden dan wel tienduizenden euro’s aan de criminelen, zo liet de politie in januari al weten. Het verlies van alle meldingen bij elkaar liep toen al op tot meer dan een miljoen euro. Wat het een ingewikkeld verhaal voor de slachtoffers maakt, is dat ze geen cent van hun bank terug krijgen. De bank is namelijk niet verantwoordelijk omdat het slachtoffer vrijwillig geld overmaakte naar een - vaak buitenlandse - rekening.

Geraffineerd werk

Dat zo veel mensen erin trappen, is volgens de politie te wijten aan het geraffineerde gedrag van de criminelen. Ze lezen zich goed in en weten precies wat ze moeten zeggen om betrouwbaar over te komen. Bovendien worden geluiden van een kantoor of callcenter nagebootst, waardoor het vertrouwen nog eens bevestigd wordt. Geluiden als rinkelende telefoons en ‘collega’s’ op de achtergrond zouden ervoor zorgen dat slachtoffers onbewust het gevoel krijgen met een officiële instelling te maken te hebben.

Zo voorkom je boilerroomfraude

De beste manier om geen slachtoffer te worden, is door altijd wantrouwig te blijven. Denk erbij na dat beleggen vrijwel nooit een gigantische winst binnen korte tijd oplevert; als het te mooi om waar te zijn lijkt, is dat het meestal dus ook. Doe altijd eigen onderzoek en maak geld niet klakkeloos over naar onbekende instellingen, hoe mooi de beloftes ook zijn.

Ben je er al ingetrapt en wil je je geld terug? Op dat moment gaan de criminelen nog vernuftiger te werk en benadert een nieuw bedrijf je dat belooft het geld terug te halen. Ook hier moet je echter voor betalen, waarna achteraf blijkt dat het om dezelfde criminelen gaat. Maak dus nooit extra geld over wanneer je al slachtoffer bent geworden, maar schakel de politie in en neem eventueel contact op met de Fraudehelpdesk voor advies. Hier vind je nog meer tips om boilerroomfraude te voorkomen.

Ook via WhatsApp weten criminelen je te vinden. In onderstaande video vertellen we je hoe je geen slachtoffer wordt.

Bron: NOS, AD.nl