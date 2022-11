Budgettip: zó kun je besparen op vaatwastabletten

Zo makkelijk kan het zijn.

Doormidden breken

Je kunt een vaatwastablet doormidden breken om kosten te besparen. Dit is vooral aan te raden als je maar een half programma wilt draaien of als er alleen kleine bordjes ingaan. Wanneer je pannen wast, is het wel aan te raden om een heel blokje te gebruiken.

Vaatwaspoeder versus 3-in-1 tablet

Nog een budgettip: kies voor vaatwaspoeder in plaats van een 3-in-1 tablet. Zo kun je makkelijk de hoeveelheid precies afstemmen op het vaatwasprogramma. Verder is het ook nog eens een stuk goedkoper. Wasmiddel, glansspoelmiddel en zout kosten samen zo’n €0,10 per wasbeurt. Een 3-in-1-tablet van een A-merk kost zo’n € 0,25 per wasbeurt. Wanneer je toch liever all-in-one-tabletten gebruikt, scheelt het om ze van een huismerk te kopen.

Er bestaan heel wat schoonmaakmiddelen om de vaatwasser mee te reinigen. Maar eigenlijk hoef je helemaal geen dure spullen te kopen, het kan ook voor een prikkie:

Bron: Plusonline, Consumentenbond