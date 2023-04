Consumentenbond in actie: betekent dit het einde van krimpflatie?

Bij het meldpunt van de Consumentenbond kwamen binnen enkele maanden ruim 900 meldingen binnen over krimpflatie. De bond vroeg daarom aan de Autoriteit Consument en Markt (ACM) om in te grijpen.

Krimpflatie melden

Het kleiner maken van verpakkingen, terwijl de prijs niet daalt – of zelfs stijgt – is hartstikke oneerlijk. Dat vinden wij. Dat vind jij waarschijnlijk. En de Consumentenbond dus ook. De organisatie vindt zelfs dat er sprake is van een oneerlijke handelspraktijk.

De ACM is helaas nog niet overtuigd. “We zien dat dit een probleem is, en begrijpen heel goed dat het voor de consument vervelend is”, zegt ACM-woordvoerder Saskia Bierling tegen de Volkskrant. “Maar het is sterk afhankelijk van de omstandigheden van elk individueel geval of het ook een wetsovertreding is.”

Consumentenbond strijdt tegen krimpflatie

Harde maatregelen lijken er dus voorlopig niet te komen. Maar volgens de ACM is het wel een goed idee als fabrikanten eerlijk zijn als ze de inhoud van een product inkrimpen. Ze zouden dat bijvoorbeeld duidelijk op de verpakking kunnen zetten, net zoals ze doen als ze de inhoud vergroten.

De Consumentenbond vindt dat een goed begin. De organisatie gaat daarom in gesprek met fabrikanten en supermarkten, om ze hierop aan te spreken.

Wie weet zien we dus binnenkort op een pak wasmiddel, een pak koekjes of een fles ranja: “Nu met de helft minder inhoud!”

Krimpflatie producten

Bron: de Volkskrant