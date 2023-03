Daling inflatie voorbij: boodschappen wéér duurder geworden

Het CBS liet vorige maand nog weten dat de inflatie voor de derde maand op rij was gedaald.

Inflatie gestegen

In januari 2023 zaten we op een inflatie van 7,6% op jaarbasis, waar dit in december 2022 nog 9,6% was. Helaas blijkt nu dat de inflatie in februari op 8% is uitgekomen. We zijn dus weer een stukje gestegen.

Toch goed nieuws

Op positieve noot: we zitten nog ver verwijderd van de piek die we in september beleefden. Toen was er nog sprake van 14,5% inflatie. En ander goed nieuws is dat de energieprijzen blijven dalen. Ook in februari namen die af ten opzichte van januari.

Duurdere boodschappen

Dat er na drie maanden daling op rij voor het eerst een stijging is te zien, ligt hoofdzakelijk aan de prijzen van boodschappen die weer omhoog gingen. De gemiddelde prijstoename van supermarktproducten was in februari 15,1%, ten opzichte van 14,5% in januari.

Europa

We zitten hierin op één lijn met andere Europese landen, want ook in Duitsland, Frankrijk en Spanje namen de boodschappenprijzen in februari weer toe.

Bron: AD