De kachel uit en de elektrische deken aan: hoeveel bespaar je daarmee?

De gasprijzen blijven maar stijgen. Om te voorkomen dat we door deze hoge prijzen financieel in de problemen raken, grijpt het kabinet in. Wie niet meer dan het gemiddelde verbruikt, betaalt in 2023 niet de hoofdprijs, maar een vastgesteld lager tarief. Het blijft dus wel opletten geblazen om niet boven het gemiddelde uit te komen.

Verwarming aan in de woonkamer

Nu het buiten kouder wordt, gaat de verwarming weer aan. Dat is met deze gasprijzen een flinke kostenpost en kan ook een flinke hap uit het gemiddelde verbruik voor 2023 zijn. Financieel coach Sabine Samsom van Financequeen.nl vertelde eerder aan Libelle dat het verwarmen van de woonkamer gemiddeld 1,5 m3 per uur kost. Dat komt met de huidige tarieven van zo’n €3,50 per m3 neer op €5,25 per uur. Wil je bijvoorbeeld drie uurtjes lekker warm op de bank zitten? Dan ben je meer dan 15 euro kwijt.

Verbruik van een elektrische deken

15 euro voor een avondje warm op bank? Kun je dan niet veel beter de verwarming uitzetten en een elektrische deken aanschaffen? Een elektrische deken verbruikt zo’n 50 watt per uur. Voor een 1 kWh betaal je tegenwoordig € 0,58 cent. Dat betekent dat je voor een uurtje onder een warme elektrische deken slechts 2,9 cent betaalt. Cent ja, geen euro! Voor drie uurtjes ben je in totaal dus zo’n 9 cent kwijt. Zelfs als je er meerdere tegelijk gebruikt, ben je dus veel goedkoper uit dan wanneer de verwarming aan staat. De aanschaf moet je natuurlijk ook nog terugverdienen, maar dat heb je er na een paar avonden alweer uit.

Hoera, Libelle is genomineerd voor Website van het jaar. Winnen kan alleen met jouw hulp! Vind jij Libelle ook zo fijn? Stem dan snel. Je maakt dan ook nog eens kans op hele mooie prijzen.

Bron: Anwb.nl