De portemonnee van Ellen (57): “De reis kostte zo’n drieduizend euro, maar het was het absoluut waard”

Iedere week nemen we een kijkje in de portemonnee van een lezeres. Deze keer is dat Ellen. Ze is 57 jaar, woont in Nijmegen en is verkoopster. Met Libelle bespreekt ze wat ze verdient en waar ze haar geld aan uitgeeft.

Elselien van Dieren Josselin Bijl

De portemonnee van...

Naam: Ellen

Leeftijd: 57

Woonplaats: Nijmegen

Beroep: verkoper in een lingeriezaak

Aantal werkuren per week: 20

Salaris (netto): € 1050 Woont samen met: Luuk en een dochter (23)

Beroep partner: trainee

Salaris (netto): € 2500 Uitgaven per maand (samen) Hypotheek: € 100

Gas, water, licht: € 285

Gemeentelijke belastingen: € 65

Verzekeringen: € 500

Boodschappen: € 500

Kleding: € 100

Auto (incl. benzine): € 600

Telefoon: € 60

Internet en tv: € 90

Overige abonnementen: € 60

Sporten: € 75

Huisdieren: € 75

Vakantie: € 60

Uitstapjes: € 200 Overige uitgaven: € 500 (kosten kinderen, sponseren sportclub, onderhoud auto en scooter, cadeaus) Totaal uitgaven: € 3285 Spaarbedrag per maand: € 50 tot € 250

Spaarsaldo: € 2300

Ben je blij met je salaris?

“Het kan natuurlijk altijd beter, maar ik ben wel tevreden. Ik werk nu zestien jaar in deze lingeriezaak en vind mijn werk ontzettend leuk. Het contact met mensen, ze advies geven en ze dan blij de deur uit zien gaan. Daar word ik echt vrolijk van.”

Jullie hebben lage woonlasten. Hoe komt dat?

“We wonen al 33 jaar in dit rijtjeshuis en de hypotheek is bijna afbetaald, ook omdat we tussendoor extra hebben afgelost. Het is niet al te ruim en daarom hebben we weleens overwogen om een nieuw huis te bouwen, maar toen werden we uitgeloot voor de bouwkavel. Dat vind ik niet erg, ik ben hier ook gelukkig en het ligt heel centraal. Het is ongelooflijk als je bedenkt hoeveel het in waarde is gestegen. Wij kochten het destijds voor 139 duizend gulden, de buurman heeft zijn huis onlangs verkocht voor 280 duizend euro.”

De boodschappen zijn erg duur geworden. Let jij op wat je uitgeeft in de supermarkt?

“Eerlijk gezegd niet echt. Natuurlijk sla ik in als een product dat we veel gebruiken in de aanbieding is, maar verder ben ik er niet zo mee bezig. Ik koop alles bij de Albert Heijn en vooral op vlees bezuinig ik niet. Een biefstukje of een kipfilet uit de oven moet van goede kwaliteit zijn.”

Je besteedt 75 euro per maand aan je huisdieren. Wat voor dieren heb je?

“We hebben twee katten. Niets bijzonders hoor, het zijn doodgewone huiskatten. Eentje heeft speciaal voer nodig omdat hij anders last krijgt van zijn blaas. Laatst ging het mis en moest hij geopereerd worden. De rekening was duizend euro. Ik kan me voorstellen dat mensen die geen geld hebben, zo’n behandeling noodgedwongen weigeren, maar ik eet nog liever een week niets dan dat ik mijn kat niet help. We hebben geen ziektekostenverzekering voor de katten omdat veel behandelingen niet binnen die verzekering vallen, maar ik heb nu wel een dierenarts-potje. Iedere maand zet ik 25 euro op een aparte rekening.”

Doe je weleens een miskoop?

“Soms wel. Dan heb ik een broek of een trui gekocht die toch eigenlijk niet zo lekker blijkt te zitten. Dure kleren koop ik niet, ik vind het leuker om tweedehands een koopje te scoren. Meestal koop ik dingen op Vinted. Zelf verkoop ik daar niets. Ik vind het te veel gedoe om foto’s te maken, een advertentie te plaatsen en die pakketjes te versturen. Meestal neem ik kleren en sieraden die ik niet meer draag mee naar mijn werk. Er is altijd wel een collega die ik er blij mee kan maken.”

Besteed jij je vakantiegeld ook echt aan vakanties?

“Absoluut! Mijn man en ik gaan graag naar verre, zonnige bestemmingen. Ik vind het leuk om andere culturen te leren kennen. Zo zijn we net terug van een reis naar Jamaica. Ik denk dat die reis ons zo’n drieduizend euro heeft gekost, maar het was het absoluut waard. De Jamaicanen zijn zo open en relaxed, ik voelde me echt welkom. Als ik in een winkeltje ging kijken, was er niemand die me pushte om iets te kopen. Daar kunnen we in Nederland nog wat van leren.”

Waar geef je graag geld aan uit?

“Ik ben dol op parfum en probeer graag nieuwe geurtjes uit. Verder kan ik ook heel gelukkig worden van een bos bloemen of gewoon een kopje koffie en een taartje op een leuk terras. Geluk zit ’m voor mij in die kleine, onverwachte momenten.”

Je bent lid van een loterij. Wat zou je doen als je de hoofdprijs wint?

“Ik zou een nieuwe auto kopen en een mooie reis maken met mijn dochters. Maar goed, de kans dat het gebeurt is nihil. We spelen al ruim dertig jaar mee en hebben tot nu toe alleen een theepakket en chocolade gewonnen. Dat geeft ook niet, ik ben tevreden. We hebben ons natje en ons droogje en als de wasmachine stukgaat kan ik een nieuwe kopen. Wat wil een mens nog meer?”

De namen in dit interview zijn om privacyredenen gefingeerd.