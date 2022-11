Deze invloed hebben de stijgende kosten op ons dateleven

Dit blijkt uit een onderzoek dat Bumble deed naar de datingtrends van 2023.

Praten over geld

Zo hebben de stijgende kosten van levensonderhoud geleid tot meer open en eerlijke gesprekken over geld. Waar geven jullie graag geld aan uit en wat vinden jullie zonde? Hoeveel komt er binnen en hoeveel blijft er onder aan de streep over? We praten tegenwoordig sneller en eerlijker over geldzaken, terwijl het voorheen meer aanvoelde als een taboe.

Liever casual dan chic

Uit het onderzoek blijkt ook dat één op de vier singles financiële grenzen stelt voor hun datingleven. Dat betekent niet dat we minder daten, maar eerder dat we veranderen hoe we daten. Dit fenomeen wordt cash-candid dating genoemd. Meer dan de helft van de singles heeft liever een casual date dan een chic etentje.

Niet onder de indruk

Je spaarrekening plunderen voor een eerste date is dan ook zeker niet nodig: het is zelfs zo dat bijna de helft van de Nederlanders (45%) niet eens onder de indruk is van een over the top date. Een lange boswandeling met een take-way koffie of een drankje in de kroeg kan net zo gezellig zijn.

Bron: Bumble