Deze producten worden binnenkort nóg duurder (door de slechte oogst)

Veel mensen genieten van het zonnige weer in Nederland. Eindelijk geen regen meer! Maar die droogte is niet voor iedereen fijn. Veel akkerboeren zitten met de handen in het haar, meldt het AD.

Van extreem nat naar extreem droog

Door het natte voorjaar konden de telers pas laat het land op. Eigenlijk horen aardappelen en uien in maart al de grond in te gaan, maar met een té natte grond lukt dat niet. Dit jaar werden ze daarom pas eind mei geplant. Precies toen het weer omsloeg. Door de droogte en daarna warmte kunnen de aardappelen en uien niet goed wortelen. Bij uien kan dit er zelfs voor zorgen dat het plantje doodgaat.

Sproeiverbod

Of dat nog niet genoeg is, waait er ook nog een felle noordoostenwind. Dit zorgt voor extra uitdroging, vooral aan de bovenkant van het land. Kortom: de aardappelen en uien groeien haast niet, ondanks dat de akkerbouwers dag in dag uit sproeien.

Hoelang de boeren nog mogen sproeien, is maar de vraag. Als de droogte aanhoudt, dreigt er een verbod te komen in verband met een watertekort.

Prijzen omhoog door slechte oogst

Het zit de uien- en aardappelboeren niet mee. Hoeveel schade de droogte zal veroorzaken, zal later pas blijken. Uien en aardappels worden meestal pas in het najaar geoogst. Maar het vooruitzicht is slecht. Naar verluidt zal de oogst 10 tot 15% minder zijn en dat ga jij als consument merken in de supermarkt. De prijzen zijn nu al hoog, maar die zullen dus nog verder stijgen.

Bron: AD